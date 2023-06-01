【Days of Play】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分 「Ghost of Yōtei」 Amazonにて、プレイステーション製品が割引価格で販売されるセール「Days of Play」が5月27日より6月10日23時59分まで開催される。 本セールでは、PS5/PS4用のゲームソフトもセール対象となっている。対象となっているタイトルには、蝦夷地を舞台にした剣戟アクションゲ