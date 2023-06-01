【Days of Play】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分 PlayStation VR2（PSVR2）がAmazonにてセール価格で販売されている。セール期間は6月10日23時59分まで。 プレイステーション製品がお買い得となるAmazon内で実施されるセール「Days of Play」が開催。PSVR2がセールに登場し、通常よりもお買い得価格で販売される。 コントローラӦ