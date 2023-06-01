【Days of Play】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分 Amazonにて、セール「Days of Play」の一環としてプレイステーション 5用コントローラー「DualSense」が特別価格で販売されている。期間は5月27日より6月10日23時59分まで。 今回対象となっているのは、「DualSense」や「DualSense Edge」の各カラーバリエーションや限定モデルに加え、充電