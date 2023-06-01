【Amazon：「Days of Play」セール】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分 PULSE Explore Amazonにて開催されているセール「Days of Play」の対象商品に、「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」および「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」が追加された。期間は6月10日23時59分まで。 今回セールの対象となったのは、PS5純正ヘッドセット「PULSE Elite」と完全ワ