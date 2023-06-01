【Days of Play】 開催期間：5月27日～6月10日23時59分 Amazonにて開催されている「Days of Play」にて、PlayStation5用のカバーがセール価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。 本セールでは、純正のデジタル・エディション用カバー各色に加え、アクションゲーム「Ghost of Yotei」仕様の「PlayStation 5 “Ghost of Yotei” ゴール