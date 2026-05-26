歌舞伎俳優の片岡仁左衛門らが２６日、閉館前最後の大阪松竹座で行われた公演「御名残五月大歌舞伎」の千秋楽に出演した。大阪松竹座は映画上映と実演を兼ね備えた活動写真館として、１９２３年にオープン。正面のアーチ形の外観から「道頓堀の凱旋門」と呼ばれ親しまれた。９７年には演劇専用劇場として再開場し、歌舞伎興行など上演してきた。仁左衛門らは、同劇場の最後の演目「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすが