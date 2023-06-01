歌手の大黒摩季がデビュー記念日の２７日、来年の３５周年に向けたプロジェクト「“ＦＬＹＯＮ！”ＹＥＡＲ」として８か月連続のリリース＆３５周年記念の全国ツアーを開催することを発表した。７月１日から始まる８か月連続リリースの第１弾は、３５周年記念ソングとして書き下ろした配信シングル「いつかのメロディー」。伝えることができない思いを“いつかのメロディー”に乗せて届ける―という切ない歌詞世界を、バラー