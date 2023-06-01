■監督から“セクシーなアクション”をリクエストされ一発OK獲得 歌手で俳優の中島健人が、6月2日から放送開始される「ソフトバンク」の新料金プラン「ペイトク2」の新テレビCM「白戸家 ケンティー参上」篇に出演する。おなじみの白戸家のメンバー（上戸彩、樋口可南子、お父さん）と子役の永尾柚乃に加わる。撮影では“セクシーなアクション”にアドリブで応じる場面もあった。同CMは、白戸家がレストランで食事中、クレジット