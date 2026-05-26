きのう、東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」で男が催涙スプレーのようなものをまいて逃走している事件。体調不良を訴える人が29人となりました。きのう正午ごろ、施設1階のATMコーナーで男が催涙スプレーのようなものを噴射した後に逃走し、のどの痛みなどを訴える人が相次ぎました。その後の警視庁への取材で、体調不良を訴える人があわせて29人にのぼったことが分かりました。直前には外国籍とみられる人物同士のけんかがあ