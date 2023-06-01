アイドルデュオ・ROIROMのデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）より新曲「Pa Ri Ra!!」がサプライズで配信リリースされた。【動画】“コウモリ”がモチーフROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きを