◇全仏オープンテニス女子シングルス1回戦大坂なおみ―ラウラ・ジーゲムント（2026年5月26日パリ・ローランギャロス）元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）は、初戦の1回戦で20年大会8強のラウラ・ジーゲムント（38＝ドイツ）と対戦。6―3、7―6のストレートで、2年ぶりに2回戦進出を決めた。大坂は黒のロングドレスをまとってコートに登場。ウォーミングアップのためにドレスを脱ぐと、上下ともに金色のド