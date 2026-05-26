バレーボール女子日本代表の北窓絢音（２１）＝ＳＡＧＡ久光スプリングス＝が１９日に行われた大同生命ＳＶリーグの年間表彰式でドレスアップした姿を披露。反響を呼んだ。ネイビーのレーススリーブのＡラインドレス姿で出席。チームの公式ＳＮＳではドレスのポイントなどを語る動画が公開され、北窓は「ウエストを結構細く絞っていただいて、スタイルをよく見せてもらうようにしてもらいました」と笑顔で明かした。身長１８