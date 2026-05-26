政府は、気温が高くなりエアコンなどを使う機会が増える7月から9月使用分の電気・ガス料金について、5000円程度負担を軽減します。財源として政府は予備費から5135億円支出することを閣議決定しましたが、ここ数年、電気ガスの補助金は夏と冬の風物詩のようになっていて、ガソリンへの補助も合わせると2022年以降、累計で15兆円近い財政負担となっています。