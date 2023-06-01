32歳の現役アナウンサーが、“下心”ある婚活参加理由を明かしたテレビ局員と無情の“婚約破棄”の結末を迎え、「結婚への熱量の違い」を理由にあげた。【映像】現役アナイケメンテレビ局員に怒りの婚約破棄5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つ