シンガー・ソングライター大黒摩季（56）の、27年5月27日のデビュー35周年に向けた「大黒摩季35周年“FLY ON!”YEAR」が、1年前となる27日から開幕する。この日明らかになったのは、キービジュアル。羽を広げて羽ばたくその姿で“FLY ON!”（飛び続ける）のテーマを表現。35周年YEARでは、その勢いをさらに加速することを示唆した。また、8カ月連続リリースと、35周年記念の全国ツアー開催を発表。8カ月連続リリースの第一弾は7月1