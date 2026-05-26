2014年ブラジルW杯で世界を驚かせたハメス・ロドリゲスが、再び大舞台へ戻ってくる。決勝トーナメント1回戦のウルグアイ戦で見せた胸トラップからのボレーシュートは、大会屈指の名場面として今も語り継がれている。コロンビア代表は26日、2026年W杯に向けた代表メンバーを発表。34歳となったハメスもその一員に名を連ねた。もっとも、今季のハメスは順風満帆だったわけではない。英『BBC』によると、MLS開幕直前の2月にミネソタ・