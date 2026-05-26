5月24日に行われた、ラグビーリーグワン・プレイオフ準々決勝の第二試合は、二連覇中ながらシーズン６位に沈んだ東芝ブレイブルーパス東京（以下BL東京）とシーズン3位のクボタスピアーズ船橋・東京ベイ（以下S東京ベイ）との対戦となった。昨シーズンのプレイオフ決勝と同じ組み合わせとなったこの試合は、S東京ベイが堅い守りで26-3とBL東京をノートライに抑えて勝ち、昨シーズンの雪辱を果たすとともに2シーズン連続で4強に進出