今季、リヴァプールの大型補強として大きな注目を集めたのがMFフロリアン・ヴィルツだ。クラブはレヴァークーゼンに対し、最大1億1600万ポンド（約227億8000万円※当時）とも報じられる巨額の移籍金を投じた。だが、ヴィルツは公式戦49試合7ゴール10アシスト、プレミアリーグでは33試合5ゴール4アシストと、巨額補強に見合うインパクトを残せず、苦戦のシーズンとなった。ヴィルツは英『The Athletic』のインタビューで、プレミア