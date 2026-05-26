プレミアリーグのトッテナムがFWの獲得を検討しているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはマンチェスター・シティのサビーニョ。左利きのアタッカーで、シティでは両サイドで起用されている。ドリブル突破からのチャンスメイク、シュートを得意としているが、今季は数字がついてこず、リーグ戦では24試合で1ゴール1アシストのみ。ロマーノ氏によると、サビーニョはこの移