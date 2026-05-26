今シーズン、マンチェスター・シティとの優勝争いを制し、22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナル。序盤から強さを見せていたアーセナルは終盤シティに追いつかれそうになったが、再び息を吹き返し、悲願を達成した。まだパリ・サンジェルマンとのCL決勝を残しており、アーセナルは二冠達成の可能性を残すなか、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏は英『BBC』のポッドキャストにて「