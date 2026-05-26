ジョゼップ・グアルディオラの最後の夜には、サッカー界だけでなく、世界的スターたちも集った。その模様を英『BBC』が報じている。今季限りでマンチェスター・シティを退任するグアルディオラの送別イベントが、マンチェスターのコープ・ライブ・アリーナで開催され、約1万9000人のサポーターが来場。そこでNBAレジェンドのマイケル・ジョーダンが、ビデオメッセージでグアルディオラへ賛辞を送った。「信じられないキャリアを築