プレミアリーグのマンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ監督の退任を発表した。2016年にシティの監督に就任し、10シーズン。初年度こそ無冠に終わるも、その後はタイトルを量産しており、最終的に20ものタイトルをクラブにもたらしている。次のクラブは決まっておらず、今後数年サッカーのことは考えないとインタビューで語っている。2016年から続いたペップ政権が終了し、シティの次期監督に注目が集まる中で、移籍市場