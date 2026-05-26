香川県警本部他人のキャッシュカードで現金21万5千円を引き出したとして、香川県警は26日、窃盗容疑で陸上自衛隊善通寺駐屯地（香川）所属の自衛官星屋翔一容疑者（41）＝大阪市此花区島屋＝を逮捕した。県警によると「バイトとして言われた通りに下ろしただけ」と供述。特殊詐欺に関連したグループの指示を受けた出し子とみて調べる。逮捕容疑は4月10〜16日ごろ、高松市内のコンビニのATMなどで3回に分けて引き出した現金を盗