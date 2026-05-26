栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件の被害者宅近くで盗品のナンバープレートが付いた車に乗っていて盗品等保管容疑で逮捕された男が、家屋への侵入に使えるマイナスドライバーを所持したとして、県警が２７日にも特殊開錠用具所持禁止法（ピッキング防止法）違反容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。強盗殺人事件を起こした高校生らとの接点は確認されていない。県警は別