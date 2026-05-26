アメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射拠点などを攻撃しました。一方、イラン側はアメリカ軍のドローン1機を撃墜したと主張するなど、協議が続く中での攻撃の応酬となりました。アメリカ中央軍は25日、「部隊をイラン軍の脅威から守るため、イラン南部で自衛攻撃を実施した」と発表しました。攻撃対象にはミサイル発射拠点のほか、機雷の敷設を試みていたイランの船舶などが含まれていたということです。これに対し、イラン