ソフトバンクは２６日の巨人戦（東京ドーム）に８―３の快勝を収め、４連勝を飾った。前カードの日本ハム３連戦で計３９安打、２８得点をマークした好調の打線が奮起。３回に正木、栗原、山本恵の一発攻勢で一挙５点を奪って主導権を握ると、その後も効果的に加点してワンサイドゲームに持ち込んだ。投げては先発の大津が７回１失点（自責０）の好投。開幕から安定感ある投球が続く右腕がチームトップの５勝目を挙げた。危なげ