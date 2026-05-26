ボートレース住之江の「アクアコンシェルジュカップ」は２６日、準優勝戦が行われた。伊藤喜智（４０＝大阪）は準優９Ｒ、４コースから２着で優出切符をゲットした。「ペラをやって反応も出ていた。かかり、グリップ感、出足がいい」と舟足も好感触だ。２０２６年後期勝率５・６３でＡ２級復帰を決めた。「毎節、ペラの形を決めて、これだと思う形をブレずにやれたのが良かった。４０歳の節目ってのもあったし、今期は６点台