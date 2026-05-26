大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月25日(日本時間26日) ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）が、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場、3打数1安打1打点、1四球でチームの勝利に貢献した。 第1打席で2試合ぶりの二塁打を右翼線に放つと、7回無死満塁の好機では内野ゴロで打点1をマー