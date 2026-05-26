大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月25日(日本時間26日) シカゴ・ホワイトソックス対ミネソタ・ツインズ＠ギャランティードレート・フィールド＞ メジャーに初昇格したホワイトソックスの西田陸浮内野手(25)が「9番・右翼」で先発出場し、圧巻のパフォーマンスを見せた。 背番号はイチローと同じ「51」。身長168センチの小兵が球場を沸かせたのは、同点の2回の守りだった。2死一・