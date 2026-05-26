２６日、中国美術館の正面に設置された展覧会の看板。（北京＝新華社記者／陳辰）【新華社北京5月26日】中国北京市の中国美術館で「巨匠に敬意:ダビンチからカラバッジョ−イタリア・ルネサンス名作展」が4月末から開かれている。中国美術館とイタリア・ウフィツィ美術館、寧夏宝豊集団燕宝慈善基金会の共催で、ダビンチやミケランジェロ、ラファエロ、ボッティチェリ、ティツィアーノ、カラバッジョなど芸術の巨匠20人余りの