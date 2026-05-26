ニューヨーク・ニックスは5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・ファイナル第4戦でクリーブランド・キャバリアーズに130－93で大勝。シリーズを4勝0敗で制し、1999年以来となるNBAファイナル進出を決めた。 カンファレンス・ファイナルMVPに輝いたジェイレン・ブランソンや、第4戦で19得点14リバウンドのダブルダブ