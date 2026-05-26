損害保険大手のMS＆ADホールディングスは26日、自動車保険で約6％、火災保険で約5％の保険料引き上げを検討していると明らかにした。実施時期は2027年4月を予定する。インフレによって車両や家屋の修理費が増加し、保険金の支払いが増加していることが要因としている。MS＆ADによると、傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険が27年4月に合併するのに合わせ、保険料率の改定を検討する。