ボートレース徳山の「西部記者クラブ杯争奪戦」が２７日に開幕する。宮脇遼太（２８＝福岡）が絶好調モードで乗り込んできた。２月鳴門でデビュー初Ｖを飾ると、３月平和島から前節の若松まで４節連続優出中。２０２６年後期勝率６・７８をマークし、７月からＡ１初昇格を決めている成長株だ。「好きなペラが定まってきたのが大きい。どちらかというと伸び寄りで、ここ１、２年で着が取れるようになった。自分でもビックリで信