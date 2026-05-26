インフルエンサーのきゃにょんや、あいりらが２６日、東京・六本木のクラブ「バロン六本木ＢａｒｏｎＲＯＰＰＯＮＧＩ」で行われた「アンジュール東京」六本木Ｎｏ．１＆「バロン六本木」オープン記念メディア向け取材会に登場した。きゃにょんは、ＳＮＳ総フォロワー数１００万人超のインフルエンサーで、バロンに在籍。「六本木は、それこそピラミッド。キャバクラの中では六本木が１番だし、時代の流れの中心だし、女の子