ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕した。上條暢嵩（３２＝大阪）は初日２Ｒは２コースから３着。９Ｒでは５コースからまくり差して白星をゲットした。初日好発進を決めたものの「水準以上は絶対あると思うけど、まだ正直分かっていない部分が多い」と機力に関しては半信半疑だ。機のポテンシャルには手応えを感じている。来感触を確かなものにして自信を持ってＶ戦線に乗り込む。