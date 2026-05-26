中道改革連合の小川淳也代表は２６日、国会内で開かれた常任幹事会に出席。中東情勢に対応するため、来週中に政府が提出する２０２６年度補正予算案について言及した。政府の補正予算案の規模は３兆円強。猛暑で冷房の使用が増える７〜９月の電気・ガス代補助に向けて今年度当初予算の予備費１兆円からから５０００億円支出させる。電気・ガス代補助はこの日に閣議決定された。標準家庭で１世帯あたり３か月で５０００円程度