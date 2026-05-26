巨人の坂本勇人内野手（３７）は２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）後、長女への暴行の疑いで逮捕、釈放を経てこの日に辞任した阿部慎之助前監督（４７）について言及した。２００７年のルーキーイヤーから阿部前監督が引退する１９年までチームメートとして共闘してきた坂本。「野球選手である以上、明日も試合がある。チームとしても、個人的にも、もちろん（阿部）監督に対して思うことはたくさんあるけど、チームとして