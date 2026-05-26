ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕した。実森美祐（２９＝広島）が初日２Ｒでイン逃げを決めた。前日２５日の前検日に藤原碧生と結婚したことを発表し、この日のオープニングセレモニーではファンから「おめでとう！」と祝福。結婚発表後の初戦を白星で飾った。レース後の公開勝利選手インタビューでも再び「おめでとう」と声援が飛び、笑みがこぼれた。後半１０Ｒは４号艇で５着