【スターバックス】では、朝ごはん・軽食・おやつなどいろいろなシーンで楽しめるフードを発売中。スイーツ系から食事系までいろいろな種類が揃っています。今回は、そのなかから「今食べてほしいおすすめフード」をピックアップしました。お気に入りのドリンクと一緒に食べてみてください。 ごろごろ果肉がうれしい！ インスタグラマー@asumon45さんが「ブルーベリー