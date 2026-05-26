ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）が、２６日のオリックス戦（横浜スタジアム）でベンチ入りメンバーから外れ、欠場した。相川亮二監督（４９）は「体調不良です」と説明。出場選手登録の抹消の予定はないといい、２７日以降の出場は「様子を見ながら」とした。