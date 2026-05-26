ミュージシャンで俳優の金剛地武志が24日、自身の X（旧Twitter）を更新。高市早苗首相のポストに対し、「アンタかんけーないだろ」と一喝した。 発端は、フランスで開かれた第 79 回カンヌ映画祭授賞式。濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」にダブル主演した女優・岡本多緒とベルギー出身のフランス人俳優のビルジニー・エフィラが、共同で女優賞を受賞した。 日本人女優の同賞受賞は、カンヌ