「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部監督の辞任によりコーチの配置にも変化があった。巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行となったことで、この日のソフトバンク戦では三塁ベースコーチを務めていた川相昌弘ディフェンスチーフコーチがベンチに入り、ベンチ外だった吉川大幾内野守備走塁コーチが三塁ベースコーチを務めた。橋上監督代行は「私がやってた役職を川相さんにお願いする形になり