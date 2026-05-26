トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ誌シュピーゲル（電子版）は26日、トランプ米政権が北大西洋条約機構（NATO）に対する軍事的貢献を大幅に削減する方針だと報じた。NATOに提供する戦略爆撃機や駆逐艦を大幅に減らし、潜水艦は提供を打ち切る方針だと伝えた。削減を検討しているのは、有事に10日以内に10万人の動員から始まる即応態勢の枠組み「NATO兵力モデル（NFM）」。先週、米国防総省高官がブリ