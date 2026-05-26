福岡県の母子生活支援施設に住む姉妹が死亡した事件で、福岡地検が、殺人容疑で逮捕された母親（30）の刑事責任能力の有無を調べるため、週内にも裁判所へ鑑定留置を請求する方針を固めたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。