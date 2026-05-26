年収1億円の東大卒エリートが、“婚約者”の27歳スタイル抜群モデルのお風呂上がりに“密着サービス”を施し、スタジオが興奮する場面があった。【映像】風呂上がりのモデルを…年収1億エリートの“密着サービス”5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手