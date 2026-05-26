◇交流戦ソフトバンク8―3巨人（2026年5月26日東京D）ソフトバンクの山本恵大が今季初アーチを放った。3回に正木、栗原の一発で4点を奪い、さらに2死から右翼ポール際に1号ソロ。一度はファウルとの判定も、審判団によるリプレー検証が行われて本塁打に。育成出身で長打力が持ち味の26歳は「いい流れの中で思い切って自分のスイングができた」と振り返った。