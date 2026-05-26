【ニューヨーク共同】連休明け26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比41.81ドル高の5万0621.51ドルを付けた。人工知能（AI）関連銘柄を中心に買い注文が先行した。ただ米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から値動きは限られた。