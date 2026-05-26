▼佐世保市の宮島大典市長のコメントは以下の通り 長崎ヴェルカの皆様、そして熱い声援を送り続けたファンの皆様、Bリーグ年間優勝、誠におめでとうございます！ 創設5年目という大きな節目に、日本バスケットボール界の頂点に立たれたことは、マザータウンである佐世保市にとってもこの上ない喜びであり、歴史に深く刻まれる偉業です。クラブに関わるすべての皆様のこれまでのたゆまぬ努力に、心から敬意を