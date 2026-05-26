◇交流戦ヤクルト1―2西武（2026年5月26日神宮）ヤクルトは9回2死からモンテルのプロ1号ソロで同点に追いつくも、延長11回にキハダが来日初失点。1―2でパ・リーグ首位の西武に競り負けた。平良の前に7回1死まで無安打。池山監督は「どうやって点取るかをしっかり考えながらというところだった。相手の方が1枚上だったっていうところですね」と脱帽した。それでも、投手陣の踏ん張りもあり、延長11回までもつれる接戦を