日本時間２３時００分に米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00 予想91.6前回92.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)